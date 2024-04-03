اليوم السابع
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محافظ الغربية يبحث التعاون مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى

الأربعاء، 03 أبريل 2024 05:11 م
محافظ الغربية يبحث التعاون مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى محافظ الغربية يبحث
الغربية محمد طارق

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استقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، صباح اليوم بمكتبة بديوان عام محافظة الغربية، اللواء مهندس إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك فى عدة مجالات لخدمة العملية التعليمية وأبناء المحافظة.


ورحب محافظ الغربية بزيارة رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، مشيرا إلى ترحيبه الدائم بمد جسور التواصل والتعاون المثمر بين المحافظة والأكاديمية البحرية، بما يحقق الفائدة لأبناء محافظة الغربية.


من جانبه أشاد رئيس اكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بجهود محافظ الغربية وحرصه على تنفيذ خطط التنمية التى تستهدفها الدولة على أرض المحافظة، معربا عن بالغ تقديره لحرص محافظ الغربية على مد جسور الصلة والتعاون مع الأكاديمية البحرية فى العديد من المجالات.


وفى نهاية اللقاء أهدى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية درع المحافظة لرئيس الأكاديمية البحرية، واهدى رئيس الاكاديمية درع الاكاديمية لمحافظ الغربية تقديرا لجهوده المبذوله.







محافظ الغربية

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

اخبار الغربية

الغربية




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