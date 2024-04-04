اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أبريل 2024 11:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

لطلاب الثانوية العامة.. اختيار إجابة واحدة من البدائل الواردة على أسئلة mcQ

الخميس، 04 أبريل 2024 10:41 ص
لطلاب الثانوية العامة.. اختيار إجابة واحدة من البدائل الواردة على أسئلة mcQ وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات تعامل طلاب الثانوية العامة مع إجابات امتحانات الأسئلة الاختيارية أثناء أداء الاختبارات، مشددة على أنه يتم اختيار إجابة واحدة فقط من البدائل الواردة على كل سؤال من أسئلة الاختيار من متعدد أو mcQ، لأنه عند اختيار إجابتين أو أكثر يفقد الطالب درجة السؤال، مع تظليل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة تظليلا كامل فى ورقة البابل شيت.

ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

 







وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

مواعيد عقد امتحانات الثانوية العامة 2024

اخبار مصر

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

تحويل الطلاب المتاخرين عن تسجيل الاستمارة إلى المنازل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة