اليوم السابع
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قافلة طبية مجانية بالحى الـ 16 بالعاشر من رمضان اليوم

الخميس، 04 أبريل 2024 08:00 ص
قافلة طبية مجانية بالحى الـ 16 بالعاشر من رمضان اليوم قافلة طبية - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهني

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قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه وجها قافلة طبية مجانية في الحي الـ١٦ - بمدينة العاشر من رمضان، اليوم الخميس و تستمر في عملها حتي الجمعة، ذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

و أضاف بقوله، إن القافلة تقدم للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية "نساء وولادة ، خدمات تنظيم الأسرة ، الأطفال، الرمد،الأسنان،الباطنة، الأنف والأذن والحنجرة، العظام ، الجراحة ، الجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل.

وأشار إلي أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج لعمليات جراحية أو علاجية إلي المستشفي بناء على الفحص الطبي.







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