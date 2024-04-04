قافلة طبية مجانية بالحى الـ 16 بالعاشر من رمضان اليوم

الشرقية - إيمان مهني

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه وجها قافلة طبية مجانية في الحي الـ١٦ - بمدينة العاشر من رمضان، اليوم الخميس و تستمر في عملها حتي الجمعة، ذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

و أضاف بقوله، إن القافلة تقدم للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية "نساء وولادة ، خدمات تنظيم الأسرة ، الأطفال، الرمد،الأسنان،الباطنة، الأنف والأذن والحنجرة، العظام ، الجراحة ، الجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل.

وأشار إلي أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج لعمليات جراحية أو علاجية إلي المستشفي بناء على الفحص الطبي.