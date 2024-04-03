وزارة الصحة تكشف الأدوية المتاحة لعلاج مريض التوحد.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن علاجات مرض التوحد تعتمد بشكل كبير على العلاجات غير الدوائية، مثل العلاجات السلوكية والاتصالية، والعلاجات التربوية، والعلاج الأسري وغيرها.​

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يمكن ان يتم استخدام الأدوية لعلاج بعض أعراض التوحد حسب احتياج كل حالة، وطبقًا لتعليمات الطبيب، مثل أدوية الفصام أو بعض الأدوية المنشطة أو المهدئة، أو مضادات التشنجات، أو مضادات الاكتئاب، على حسب الأعراض اللى بيعانى منها المريض.​

واستكملت وزارة الصحة والسكان: الأدوية تختلف من مريض لآخر، ويمكن أن يتأخر ظهور تحسن الأعراض لعدة أسابيع بعد بداية العلاج، أو تسوء الأعراض، وفي الحالة دي؛ وهو ما يتطلب الرجوع للطبيب؛ لتحديد مدى الحاجة لتغيير العلاج أو الجرعات المستخدمة.​

وبحسب وزارة الصحة فيجب اتباع هذة النصائح للوصول إلى أفضل نتائج العلاج

1- تعاون الأسرة مع الفريق الطبى للوصول لأفضل برنامج علاجي (علاج دوائي وغير دوائي).​

2 - تعاون المجتمع للتقليل من المشاكل الاجتماعية التى يواجهها مرضى التوحد؛ من خلال عدم التمييز، أو التنمر، وحسن المعاملة، وزيادة فرص المشاركة.​

3 - الكشف المبكر، واستشارة الطبيب عند الشعور بأي خلل في نمو أو مهارات الطفل.​

4 - الالتزام بالجرعات الموصوفة لمريض التوحد، ومراقبة الأعراض، وإبلاغها لمقدم الرعاية الصحية، للوصول إلى أفضل نتيجة علاجية بشكل آمن.​