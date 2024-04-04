اليوم السابع
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الخميس، 04 أبريل 2024 05:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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غارات إسرائيلية تستهدف مناطق وبلدات جنوب لبنان

الخميس، 04 أبريل 2024 05:01 م
غارات إسرائيلية تستهدف مناطق وبلدات جنوب لبنان جنوب لبنان
أ ش أ

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شن الطيران الإسرائيلي اليوم الخميس عدة غارات على عدد من مناطق وبلدات جنوب لبنان.


وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الطيران الإسرائيلي نفذ قرابة الثانية والدقيقة الخامسة من بعد ظهر اليوم عدوانا جويا حيث شن غارة مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدتي عيترون وعيناتا في قضاء بنت جبيل وملقيا صاروخي جو - أرض على المنطقة المستهدفة.


كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة مارون الراس حيث ألقى صاروخي جو- أرض.


ومن جهة أخرى نفذت الطائرات الإسرائيلية بعيد الثانية بعد ظهر اليوم غارة جوية استهدفت بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، حيث استهدفت منزلا تم تدميره كليا.
وفي مرجعيون، نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا لأطراف الوزاني.







لبنان

جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلي

العدوان الإسرائيلي




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