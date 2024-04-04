ضبط أكثر من مليون كيلو دجاج منتهى الصلاحية قبل طرحه بالأسواق فى دمياط

دمياط - هيثم مراد

قامت قوة من قبل مباحث التموين بمحافظة دمياط، برئاسة المقدم محمد يحي رئيس مباحث التموين، بالتنسيق مع مديرية التموين بشن حملة استهدفت المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وذلك تنفيذا لخطة المحافظة بتكثيف الرقابة على الأسواق استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وأسفرت الحملة من ضبط كميات من الدجاج منتهية الصلاحية داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بالمنطقة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مليون و300 ألف كيلو دجاج منتهية الصلاحية، بإجمالي 1000 طن تقريبا، كان يتم إعدادها لطرحها بالاسواق والمطاعم داخل محافظة دمياط خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وتمكنت الحملة من ضبط شخص على خليفة الواقعة كما حررت المحضر رقم 2684 لسنة 2024 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة تمهيدا للعرض علي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بدمياط، استمرار حملات التموين بشكل مكثف، لافتا إلي وجود تنسيق قوي بين مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية لتنفيذ الحملات الانضمامية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هناك تعليمات مشددة من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشأن تنفيذ تلك الحملات استعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك.