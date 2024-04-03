محافظ دمياط تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسى 2023/2024 ، حيث تجرى امتحانات النقل للصفوف الابتدائية فى الفترة من 8 مايو حتى 16مايو القادم وصفوف النقل للمرحلة الإعدادية من 8 مايو حتى 14مايو، وتجرى امتحانات الشهادة الإعدادية فى الفترة من 18 حتى 23 مايو ، وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى فى الفترة من 8 مايو حتى 16 مايو و امتحانات صفوف النقل النقل للتعليم الثانوى الفنى فى الفترة من 8 مايو حتى 21مايو .
هذا وقد جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مع الاستاذ محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم، وأكدت " محافظ دمياط " خلال هذا الاجتماع على وضع خطة لتجهيز اللجان الامتحانية قبل بدء الامتحانات بوقتٍ كافٍ و إتخاذ كافة الإجراءات والتيسيرات اللازمة تحت مظلة من الإجراءات الوقائية للتيسير على الطلاب وتوفير مناخ ملائم لهم لأداء الامتحانات بسهولة ويسر والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
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