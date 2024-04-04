الصحة العالمية: مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية تؤدى لوفاة 1.27 مليون سنويا بالعالم

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، انه وسط التأثير المتصاعد لمقاومة مضادات الميكروبات، تدعو مجموعة القادة العالميين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات جريئة ومحددة

وقالت ، تؤكد نتائج دراسة اقتصادية أن الخسائر البشرية المذهلة بالفعل الناجمة عن مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) سوف تتفاقم بسبب الضربة الكارثية التي يتلقاها الاقتصاد العالمي ما لم يتم اتخاذ إجراءات أكثر جرأة وإلحاحًا، حسبما ذكرت مجموعة القادة العالميين ( GLG) اليوم.

إن مقاومة مضادات الميكروبات هي بالفعل سبب رئيسي للوفاة على مستوى العالم، فهي مسؤولة بشكل مباشر عن 1.27 مليون حالة وفاة سنويا، واحدة من كل 5 منها تحدث بين الأطفال دون سن الخامسة، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ومن المتوقع أن تؤدي مقاومة مضادات الميكروبات غير المنضبطة إلى انخفاض متوسط ​​العمر المتوقع وتؤدي إلى إنفاق صحي غير مسبوق وخسائر اقتصادية

وتظهر الدراسة الاقتصادية أنه بدون استجابة أقوى سيكون هناك خسارة في المتوسط ​​1.8 سنة من متوسط ​​العمر المتوقع على مستوى العالم بحلول عام 2035. وتقدر الدراسة أيضًا أن مقاومة مضادات الميكروبات ستكلف العالم 412 مليار دولار أمريكي سنويًا كتكاليف رعاية صحية إضافية و443 مليار دولار أمريكي. سنويا في إنتاجية القوى العاملة المفقودة.

إن الأدوات اللازمة لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات موجودة، ولكن يجب تعزيزها بشكل كبير

وتظهر الدراسة الاقتصادية أنه إذا تم تنفيذها على مستوى العالم، فمن المتوقع أن تكلف حزمة من التدخلات الشاملة لعدة قطاعات لمقاومة مضادات الميكروبات ما متوسطه 46 مليار دولار أمريكي سنويًا، ولكنها ستحقق عائدًا يصل إلى 13 دولارًا أمريكيًا مقابل كل دولار أمريكي يتم إنفاقه بحلول عام 2050.

تقول رئيسة مجموعة القادة العالميين المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات، ميا أمور موتلي، رئيسة وزراء بربادوس: " لدينا الأدوات اللازمة للتخفيف من أزمة مقاومة مضادات الميكروبات، وتشير هذه البيانات إلى مستقبل مدمر إذا لم نتخذ إجراءات أكثر جرأة الآن" ، " ولهذا السبب، تقدم مجموعة القادة العالميين توصيات وتقترح أهدافًا لدفع استجابة عالمية قوية لمقاومة مضادات الميكروبات وإنقاذ ملايين الأرواح. "

وتدعو مجموعة القادة العالميين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التصرف بجرأة

وفي تقرير جديد صدر اليوم، تدعو المجموعة الزعماء السياسيين إلى تقديم التزامات محددة في الاجتماع الرفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات المقرر عقده في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر. يحث تقرير القادة العالميين GLG، " نحو التزامات وإجراءات محددة في الاستجابة لمقاومة مضادات الميكروبات "، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام الذي يمكن التنبؤ به من مصادر محلية وخارجية للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، بما في ذلك معالجة البحث والتطوير المتضائل. خط أنابيب للمضادات الحيوية الجديدة. وتقترح مجموعة القادة الغالميين GLG أن تقوم أدوات التمويل الحالية بتوسيع نطاقها لتشمل مقاومة مضادات الميكروبات وزيادة الاستثمارات لدعم تنفيذ خطط العمل الوطنية المتعددة القطاعات، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ويشير التقرير إلى مدى أهمية الحوكمة المتعددة القطاعات الخاضعة للمساءلة والفعالة والوظيفية لتنسيق الاستجابة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات وتنفيذ التدخلات بنجاح. ولتحقيق ذلك، تقترح المجموعة إنشاء لجنة مستقلة للرصد والإبلاغ عن العلوم والأدلة المتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبات لإرشاد الدعوة والعمل وإضفاء الطابع الرسمي على الأمانة الرباعية المشتركة لتسهيل العمل التعاوني والمنسق ضد مقاومة مضادات الميكروبات.

وتشدد مجموعة القادة العالميين على الحاجة إلى تحسين جودة البيانات المتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها من خلال المراقبة والرصد، وتوصي بأن تقوم البلدان بتعزيز الموارد البشرية وقدرات البنية التحتية الحيوية. ويسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى أنظمة مراقبة مستدامة ومتكاملة ومحددة القطاع واستخدام البيانات في العمل.

ونظرًا لأن الوقاية هي حجر الزاوية في الاستجابة لمقاومة مضادات الميكروبات، توصي مجموعة القادة العالميين بأن تنفذ البلدان استراتيجيات لمنع العدوى عبر صحة الإنسان والحيوان والنظم الإيكولوجية الغذائية والنباتية والبيئية لتقليل الحاجة إلى مضادات الميكروبات.

هناك حاجة إلى أهداف عالمية لدفع المزيد من الإجراءات بشأن مقاومة مضادات الميكروبات

ولدفع العمل العالمي والوطني بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، يقترح تقرير المجموعة عدة أهداف موجهة نحو النتائج لتسريع التقدم:

بحلول عام 2030، خفض الوفيات البشرية على مستوى العالم بسبب مقاومة مضادات الميكروبات بنسبة 10%..

بحلول عام 2030، تقليل كمية مضادات الميكروبات المستخدمة في نظام الأغذية الزراعية على مستوى العالم بنسبة 30-50% على الأقل من المستوى الحالي؛

بحلول عام 2030، القضاء على استخدام مضادات الميكروبات ذات الأهمية الطبية في الطب البشري في الحيوانات لأغراض طبية غير بيطرية، أو في إنتاج المحاصيل وأنظمة الأغذية الزراعية لأغراض غير الصحة النباتية.

وتدعو مجموعة القادة العالميين إلى النظر بشكل عاجل في هذه التوصيات من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. لدى قادة العالم فرصة فريدة في الاجتماع الرفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات في 26 سبتمبر 2024 لإنقاذ الأرواح وسبل العيش والاقتصادات من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات عبر القطاعات.