الجيش الأمريكى: تدمير صاروخ باليستى وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون من اليمن

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أعلن الجيش الأمريكي، تدمير صاروخ باليستي مضادا للسفن وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه البحر الأحمر.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في منشور على منصة إكس، وفقا لقناة الحرة الفضائية اليوم الخميس، أنه بالإضافة إلى ذلك.. دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية منظومة صواريخ أرض-جو متنقلة في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، قد حث الحوثيين على وقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، معتبراً أنهم يقوضون عملية السلام في البلاد التي مزقتها الحرب.