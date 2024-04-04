اليوم السابع
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الخميس، 04 أبريل 2024 01:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اعترافات لصى الهواتف المحمولة بالجيزة: نفذنا 6 جرائم بأسلوب الخطف

الخميس، 04 أبريل 2024 01:00 ص
اعترافات لصى الهواتف المحمولة بالجيزة: نفذنا 6 جرائم بأسلوب الخطف جريمة سرقة الهواتف- أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى عاطلين أمام جهات التحقيق في الجيزة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى مناطق الطالبية والهرم والعمرانية.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمان لهما معلومات جنائية سابقة ، واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بدوائر أقسام شرطة "الطالبية، الأهرام، العمرانية" والتصرف فـى باقى المسروقات بالبيع لعميلهما عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" "سيئ النية" أمكن ضبط أحدهما وبحوزته المسروقات.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 







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