إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم سيارتين ميكروباص ونصف نقل بالطريق الزراعى بقها

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بنطاق مدينة قها بمحافظة القليوبية، حادث اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة نصف نقل، وسقوط السيارة بالأرض الزراعية الملاصقة للطريق، حيث أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى قها التخصصي، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي قبل كوبري قها، اتجاه بنها.

علي الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وآخر. نصف نقل قبل كوبري قها، اتجاه بنها، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم لمستشفي قها التخصصي.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق ومنع تعطل مصالح المسافرين علي الطريق الزراعي، بعد تجنيب السيارتين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.