أوكرانيا: مقتل 4 أشخاص فى هجوم بطائرة بدون طيار على خاركيف

كييف (أ ش أ)

أعلن رئيس بلدية خاركيف، إيهور تيريخوف، اليوم الخميس، أن القوات الروسية هاجمت مدينة خاركيف بطائرات بدون طيار، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة عشرة آخرين.

وقال تيريخوف -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، هناك معلومات مؤكدة بمقتل ثلاثة من رجال الإنقاذ وإصابة آخر نتيجة الهجوم المتكرر على موقع الضربة".

من جانبه قال أوليه سينيهوبوف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف، إنه تم العثور على جثة امرأة.

وكتب أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص نتيجة هجوم الروس على خاركيف. ورجل يبلغ من العمر 49 عاما في حالة خطيرة، والمرضى الآخرون في حالة متوسطة وعادلة".

وكانت روسيا قد هاجمت بطائرات بدون طيار مدينة خاركيف. وسمع دوي عدة انفجارات في المدينة.

من جهته أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 445 ألفا و40 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و18 دبابة و13 ألفا و386 من المركبات المدرعة و11 ألفا و171 من النظم المدفعية و1026 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و746 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 1845 من المعدات الخاصة و8 آلاف و817 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و14 ألفا و861 من المركبات وخزانات الوقود".

وعلى صعيد متصل، أعلنت الهيئة اليوم تسجيل 65 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الهيئة في بيان نقلته يوكرين فورم، إلى أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراض أوكرانية، خلال الليلة الماضية، لافتة إلى أن القوات الروسية شنت 85 غارة جوية ونفذت 6 ضربات صاروخية و88 ضربة صاروخية باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، على مواقع جنود أوكرانيين ومناطق مأهولة بالسكان.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية هاجمت القوات الروسية، وشنت غارات جوية على مواقع ارتكاز لجنود ومعدات عسكرية للقوات الروسية.

ومن جانبه، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوروجيا، إيفان فيدوروف، اليوم أن القوات الروسية قصفت المنطقة 320 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت يوكرين فورم عن فيدوروف قوله "إن 9 بلدات في زابوروجيا تعرضت للقصف 320 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة الهجومية".

وأوضح أن روسيا أطلقت خلال الهجمات 38 طائرة مسيرة، مشيرا إلى أنه من بين البلدات التي تعرضت للقصف هيليابول ونوفوداريفكا ومالينفكا توكماشكا وروبوتين، مؤكدة أن القصف أسفر عن تضرر منشآت مدنية.