أوكرانيا تبحث مع فنلندا تعزيز الدفاعات الجوية

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ناقش الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، مع الرئيس الفنلندى، ألكسندر ستوب، تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وأوضح زيلينسكي - خلال المحادثات التي جرت عبر الفيديو، وأوردتها وكالة أنباء "يوكرين فورم"، "لدينا حزمة جديدة من الدعم الدفاعي. تحدثنا سوياً بتفصيل كبير عن الحاجة إلى تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني. وتحدثنا أيضاً عن الإنتاج الدفاعي وحول المشاريع المشتركة للأسلحة والقذائف. وهذا هو المجال الذي يمكن لبلدينا أن يفعلوا فيه الكثير معاً".

وقال "لقد اتفقنا اليوم على أن فرق بلدينا ستعمل معاً بشكل نشط كما كان من قبل"، موضحاً أنه فنلندا تتفهم بوضوح ضرورة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي "الناتو".

وووجه زيلينسكي - حديثه إلى ستوب - بالقول "أشكركم على استعدادكم للمساعدة وتقديم الحجج لصالح دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلنطي. وبشكل عام، يمكننا القول إن المجتمع الفنلندي بأكمله، وجميع القوى السياسية يفهمون على حد سواء أهمية دفاعنا في هذه الحرب من أجل أوكرانيا".