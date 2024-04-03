6 محافظات فى فطار واحد.. التحالف الوطني يكافئ متطوعيه على مجهوداتهم في رمضان

سوهاج محمود مثبول

قدم تلفزيون اليوم السابع اليوم الأربعاء من محافظة سوهاج بثا مباشرا بعنوان 6 محافظات فى فطار واحد.. التحالف الوطني يكافئ متطوعيه على مجهوداتهم الخيرية في شهر رمضان حيث تناول البث قيام التحالف الوطنى ممثلا في جمعية صناع الحياة مصر بتجميع المتطوعين من محافظات الصعيد على حفل إفطار جماعى.





كانت مؤسسة صناع الحياة مصر عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أنه تحت شعار "لمة الصعايدة" نظمت مؤسسة صناع الحياة مصر إفطار جماعي لعدد 600 متطوع من محافظات صعيد مصر "بني سويف - المنيا -أسيوط - سوهاج -قنا - الأقصر – أسوان"

ويعتبر هذا الإفطار هو ختاما لأعمال متطوعي صناع الحياة في شهر رمضان، حيث يوجد للمؤسسة 17 مطبخ في محافظات الصعيد لطبخ وتعبئة وتوزيع وجبات الإفطار على المستفديين بالمحافظات السبعة وخلال شهر رمضان المبارك تستهدف مؤسسة صناع الحياة مصر، إنتاج 350 ألف وجبة من 33 مطبخا في 17 محافظة، بجانب تسليم الكراتين الغذائية لـ 200 ألف مستفيد في جميع المحافظات.

ولم تكتفي المؤسسة خلال الشهر الكريم بتوزيع الوجبات الساخنة والكراتين الغذائية، حيث تشمل المساعدات خلال شهر رمضان استفادة 5000 أسرة من كسوة رمضان والعيد.

كما تشمل أنشطة المؤسسة خلال شهر رمضان مساعدات طبية ومشروعات صغيرة بجانب عمل 3000 جلسة غسيل كلوي لأكثر من 164 مريضا.