6 أشخاص يحتاجون الزنك أكثر من غيرهم.. اعرف السبب

كتبت إيناس البنا

يعد الزنك عنصرًا غذائيًا مهمًا يحتاجه الجسم لما يقرب من 100 إنزيم للقيام بالتفاعلات الكيميائية الحيوية بالجيك، وفقًا لموقع harvard.edu. ويقال إن المعدن الزنك يلعب دور رئيسي في خلق الحمض النووي، ونمو الخلايا، وبناء البروتينات، وشفاء الأنسجة التالفة، ودعم نظام المناعة الصحي.

الأشخاص الذين يحتاجون إلى الزنك أكثر من غيره



الأشخاص النباتيين

الأنظمة الغذائية النباتية قد تفتقر إلى المصادر الحيوانية الغنية بالزنك، والحل يكون في التركيز على البذور والمكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة.

كبار السن

الشيخوخة يمكن أن تضعف امتصاص الزنك، مما يؤدي إلى نقصه، على هذا النحو، يحتاج كبار السن إلى إعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بالزنك مثل الحبوب المدعمة ومنتجات الألبان واللحوم الخالية من الدهون.

النساء الحوامل والمرضعات

تزداد الحاجة إلى تناول الأطعمة الغنية بالزنك أثناء الحمل والرضاعة، لذا يجب على المرأة إدراج الأطعمة مثل الحمص، ومنتجات الألبان في نظامها الغذائي من أجل حمل صحي.

النساء

التغيرات الهرمونية التي تحدث للنساء يمكن أن تؤثر على مستويات الزنك في الجسم، لذا تأكد من تناول كمية كافية من الأطعمة مثل السبانخ والفطر والمأكولات البحرية.

مرضى المناعة

يدعم الزنك وظيفة المناعة، وهو أمر بالغ الأهمية عند مكافحة أي نوع من المرض. تناول الأطعمة الغنية بالزنك مثل الدواجن والبيض والفاصوليا.

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي

حالات مثل مرض كرون أو مرض الاضطرابات الهضمية يمكن أن تضعف امتصاص الزنك، لذا اختر الأطعمة المدعمة بالزنك وفكر في المكملات الغذائية تحت التوجيه.

