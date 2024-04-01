لماذا تعتبر الأطعمة الغنية بالزنك ضرورية للنساء في الثلاثينيات من عمرهن

كتبت إيناس البنا

مع دخول النساء في الثلاثينيات من عمرهن، من الضروري بالنسبة لهن الحفاظ على صحتهن وتناول نظام غذائي متوازن ومغذي للغاية، يتم التركيز على الحديد والكالسيوم عندما يتعلق الأمر باستهلاك العناصر الغذائية لدى النساء، والحديد للهيموجلوبين والتدفق الصحي للدم والكالسيوم لصحة العظام ولكن نادرا ما يتم الحديث عن استهلاك الزنك.

وفقا لموقع هيلث سايد يلعب الزنك، أحد العناصر الغذائية الأكثر استخفافًا، دورًا حيويًا في وظائف الجسم المختلفة للنساء في الثلاثينيات من عمرهن.

الزنك هو عنصر دقيق أساسي يلعب العديد من الوظائف المهمة في الجسم، وهو أمر بالغ الأهمية لتنظيم نمو الخلايا، وإطلاق الهرمونات، والاستجابة المناعية والتكاثر.

أهمية الزنك للنساء

يساهم هذا المعدن الأساسي في مجموعة واسعة من العمليات الفسيولوجية.

وظيفة المناعة

يدعم الزنك جهاز المناعة لأنه يساعد في صد العدوى والمرض، ويصبح الزنك حيويًا هنا للحفاظ على جهاز المناعة لديهم.

التوازن الهرموني

يلعب الزنك دورا هاما في تنظيم إفراز هرمون البروجسترون، وهو هرمون ضروري لإدارة متلازمة ما قبل الحيض (PMS) ويساعد أيضًا في منع التشنجات.

الصحة الإنجابية

يدعم الزنك النمو الصحي للجنين ويقلل من خطر حدوث مضاعفات الحمل مثل انخفاض الوزن والولادة المبكرة والتشوهات الخلقية".

صحة الجلد

تعد الشيخوخة إحدى المشكلات الشائعة التي تواجهها النساء عند دخولهن الثلاثينيات من عمرهن، يساهم الزنك في تجديد خلايا الجلد ويساعد أيضًا في تعزيز إنتاج الكولاجين وتعزيز صحة البشرة وإشراقها.

تنظيم المزاج

نقلاً عن الأبحاث، فأن الزنك يساعد في تنظيم الحالة المزاجية ويمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف أعراض القلق والتوتر.