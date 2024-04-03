5 معلومات عن أكبر محمية طبيعية فى أفريقيا.. تعرف عليها

كتبت منال العيسوي

المحميات الطبيعية في مصر وافريقيا متنوعة ومختلفة ولكل منها خصائصه وميزاته من هذه المحميات محمية حوض أرجين الموريتانية وهى اكبر محمية في إفريقيا، وتم وضعها على التراث الطبيعي العالمي وتعد أحد النقاط الرئيسية لرحلات الطيور المهاجرة في إفريقيا.

خلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن اكبر محمية على مستوى افريقيا وهى محمية حوض ارجين بموريتانيا.

1-إنشاء محمية حوض اركين خلال عام 1976، للحفاظ على تنوعها البيئي، ويحكمها قانون محدد رقم (2000-024) على مساحة 12000 كيلومترمربع بما في ذلك 180 كيلومترًا من الساحل، وهو ما يشكل ثلث الساحل الموريتاني

2-تقع محمية حوض ارجين بموريتانيا على بعد حوالي 200 كم إلى الشمال من عاصمة موريتانية نواكشوط، وعلى طول 180 كم من الجنوب إلى الشمال، و تمتد المحمية على شاطئ المحيط الأطلسي من رأس تيميريس، في مركز مامجار إلى خليج الكلب، وجزيرة تيدرة، تعد قبلة ملايين الطيور المهاجرة من شتى بقاع العالم.

3*صنفت محمية حوض ارجين بموريتانيا ضمن المناطق الرطبة ذات الأهمية العالمة ضمن اتفاقية "رامسار" عام 1982، وصنفها اليونسكو عام 1989 ضمن التراث الطبيعي العالمي.

4-تعد محمية حوض ارجين بموريتانيا أكبر المناطق المصنفة ضمن التراث العالمي في إفريقيا والعالم العربي، ولها مهمتين أساسيتين هما التنمية المستدامة، وحماية التنوع البيولوجي

التيارات البحرية، في محمية حوض ارجين بموريتانيا، ساعدت على توفير جو ملائما لتكاثر أنواع كثيرة من الأسماك والتي تهاجر أيضا تحت الماء، بالتوازى مع هجرة مئات الأنواع من الطيور تصل لـ 200 نوع بينهم أنواع نادرة ومعرضة للانقراض بأجمالي يصل لحوالي 2 مليون ونص طائر.

5-محمية حوض آرجين تجتذب أعدادا كبيرة من السياح من كل أنحاء العالم أغلبهم من أوروبا وخاصة عشاق الطيور، وتعد المحمية مجالا خصبا للبحث العلمي نظرا للتنوع البيولوجي فيها، ونقطة رئيسية للبحث العلمى والباحثيين البيئيين.



