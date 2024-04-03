وضع والد مارين لوبان المرشحة السابقة لرئاسة فرنسا تحت الوصاية القانونية

كتبت: هناء أبو العز

بعد أن أثبت الأطباء عجز الرئيس السابق للجبهة الوطنية صحيًا، وهو والد مارين لوبان المعارضة الفرنسية والمرشحة السابقة لرئاسة فرنسا، وبناء على طلب الأسرة، أصدرت محكمة بوتو المحلية، قرارها بوضع جان مارى لوبان ، تحت الحماية القانونية .

وقالت صحيفة ميدى ليبر الفرنسية، وكان جان ماري لوبان زعيمًا للحزب، ومستشارًا إقليميًا، ونائبًا برلمانيًا فرنسيًا، ونائبًا أوروبيًا، ويبلغ حاليًا من العمر 95 عامًا ، وغير قادر على إدارة مصالحه بعد تقييم طبي، وستكون بناته الثلاث - ماري كارولين ويان ومارين لوبان - ممثلاته، قادرين على القيام بأعمال مختلفة باسم والدهن بمفردهن أو بالتنسيق معهن.

وكان الرئيس السابق للجبهة الوطنية أو الحزب الجمهوري السابق، خاضعًا لولاية حماية مستقبلية في منتصف فبراير الماضى، وهو حكم مدني يشبه شكلاً من أشكال الوصاية الخفيفة، و تم تفعيل هذا الحكم المدني بناءً على طلب الأسرة من قبل محكمة بوتو المحلية .

ويختلف نظام الحماية القانونية باختلاف الأفعال التي يمكن للشخص المحمي أن يقوم بها بمفرده، وقد تكون الوصاية أو القوامة أو ضمانة العدالة أو تفويضًا للحماية المستقبلية، كما أن الوصاية هي إجراء الحماية القانونية الذي له أكبر العواقب على الأفعال التي يمكن للشخص المحمي القيام بها بمفرده، حسبما يحدد الموقع الرسمي للإدارة الفرنسية .

