وصول شاحنات مساعدات لغزة واستقبال مرضى للعلاج بالمستشفيات المصرية

رفح ـ محمد حسين

شهد معبر رفح البري بين مصر وفلسطين اليوم الأربعاء، دخول شاحنات من الجانب المصري لقطاع غزة قادمة من مصر تنقل مساعدات ومواد إغاثية وبضائع في طريقها لقطاع غزة، واستقبال جرحى ومصابين قادمين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، ومسافرين وطلبة يدرسون خارج غزة.

أفادت بيانات إدارة معبر رفح أن بشأن حركة عبور الأفراد وشاحنات المساعدات اليومية، جارى استقبال 43 مصابا وجريحا ومرافقيهم، و289 مسافرا من غزة، وعددا من حملة الإقامات الأجنبية، 70 طالبا يدرسون خارج غزة، كما سجلت حركة دخول الشاحنات الناقلة للأغذية والأدوية ومؤن منوعة تسيير 113 شاحنة من الجانب المصرى للجانب الفلسطينى.



وتواصل هبوط طائرات تنقل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية لقطاع غزة، وأفادت بيانات حركة مطار العريش ان المطار هبطت على أرضه منذ 12 أكتوبر الماضي 730 طائرة حملت أكثر من 16 ألف طن.

بينها 595 طائرة نقلت مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، و 135 طائرة نقلت وفود رسمية وشخصيات هامة من كل دول العالم بينهم من عبر إلى غزة وآخرين تفقدوا واطلعوا علي مسار نقل المساعدات عبر معبر رفح وكرم أبو سالم من الجانب المصري للجانب الفلسطيني.

والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين.