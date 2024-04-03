وزير الاوقاف: إنشاء لجنة لخدمة القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

كتب لؤى على

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنشاء لجنة لخدمة القرآن الكريم ضمن لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت مسمى: "اللجنة العليا لخدمة القرآن الكريم"، برئاسة وزير الأوقاف، وتضم في عضويتها شيخ عموم المقارئ المصرية نائبًا لرئيس اللجنة، وجميع القراء المعتمدين بالإذاعة الذين أحيوا ليالي الشهر الكريم بالمساجد الكبرى لعضويتها تكريمًا لهم.

وسيتم عمل حفل تكريم لهم جميعًا وتسليمهم كارنيه العضوية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعد عطلة عيد الفطر المبارك.