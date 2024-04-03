وزارة التموين: صرف 35% من مقررات أبريل لأصحاب البطاقات حتى الآن

كتب مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات التموين عن شهر أبريل 2024، حيث أشارت الى استمرار صرف السلع وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، وتم صرف ما يقرب من 35% من مقررات تموين أبريل حتى الآن.

على جانب أخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين في ظل زيادة معدلات الاستهلاك طوال شهر رمضان الكريم كما يتم طرح السلع في معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة وعبوة زيت طعام زنة 1 لتر بـ58 جنيهًا، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، وجاءت أسعار عبوات زيت الخليط التي تطرحها الشركات زنة 600 جم بـ42.5 جنيه، وعبوة زيت زنة 700 جم 52.5 جنيه، وعبوة زيت زنة 1 لتر بـ 58 جنيهًا، وعبوة زيت زنة 1 لتر.