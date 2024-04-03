اليوم السابع
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هبوط مؤشرات قطاعات البورصة خلال مارس على رأسها "مواد البناء" بنسبة 27.2%

الأربعاء، 03 أبريل 2024 11:00 م
هبوط مؤشرات قطاعات البورصة خلال مارس على رأسها "مواد البناء" بنسبة 27.2% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر مارس الماضي، على رأسها مواد البناء بنسبة 27.2%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 22.8%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 21.2%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 16.6%، وانخفض قطاع الموارد الأساسية بنسبة 15.2%، ونزل قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 11.2%، 11%، على التوالي.

وهبط قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 8.7%، 8.2%، على التوالي، ونزل قطاع البنوك بنسبة 7.5%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 6%، ثم قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.8%، 5.6%، 5.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.6%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 7.18% ليغلق عند مستوى 26883.39 نقطة، خلال جلسات شهر مارس، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 15.5% ليغلق عند مستوى 6174.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 14.37% ليغلق عند مستوى 8767.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 9.38% ليغلق عند مستوى 32830.60 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 8.87% ليغلق عند مستوى 7212.45 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 187.6 مليار جنيه خلال جلسات شهر مارس المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.811 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 9.4%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.290 تريليون جنيه إلى 1.164 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 9.8%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 463.7 مليار جنيه إلى 387.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 16.3%.

 







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