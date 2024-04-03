مندوب مصر بالجامعة العربية: نحمل إسرائيل مسئولية تداعيات اجتياح رفح

بيشوى رمزى

قال مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية محمد مصطفى عرفي ان موقف مصر واضح، محملا إسرائيل ما سيسفر عنه الاجتياح المحتمل لمدينة رفح من تداعيات كبيرة ستطال الجميع وفى القلب منهم إسرائيل.

واعتبر عرفي إن تكرار القصف الاسرائيلي حال دون تمرير المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، وهو ما يعكس إصرار الاحتلال على استخدام سلاح التجويع ومع ذلك تسعى مصر إلى التنسيق لزيادة حجم المساعدات المقدمة لسكان القطاع.

وحذر من اي تجاوزات ترتكبها قوات الاحتلال او المستوطنين بحق مسجد الأقصى، وما قد يسفر عنه من استفزازات، مؤكدا على دعم مصر للأونروا.

وشدد على دعم مصر غير المشروط للشعب الفلسطيني في تاسيس دولته المستقلة، معتبرا انها الاساس حقيقة تاريخية، مؤكدا ان كفاح الأجيال سوف يكلل بالنجاح داعيا في الوقت نفسه دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية ليقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ



