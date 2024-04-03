مدارس كفر الشيخ تشهد مبادرة صوت ضد الابتزاز... صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت عدد من مدارس محافظة كفر الشيخ، مبادرة "صوت ضد الابتزاز"، ضمن برنامج "نتشارك للمبادرات المجتمعية" التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدني واليونيسيف. بقيادة مدرب المشروع. سعد أحمد محمد تم تنفيذ المبادرة في عدة مدارس للفتيات، مدرسة التجارة بنات في الحامول، ومدرسة الصنايع بنات في بيلا، ومدرسة التمريض بنات في بلطيم.وعدة مدارس اخري

ويتكون فريق العمل المسؤول عن المبادرة مكون من رضوي، يوسف، رقية، حبيبة، وهاجر، بالإضافة إلى 50 متطوعًا آخرين. يتم دعمهم بواسطة محامين واختصاصيين نفسيين وخبراء في تكنولوجيا المعلومات لتقديم المساعدة اللازمة للحالات بطريقة صحيحة.

كما تم إطلاق موقع الويب الخاص بالمبادرة، الذي يتصدر مؤشرات البحث، ويحتوي على دردشة مشفرة لتقديم المساعدة الآمنة للحالات دون الكشف عن هويتها. هناك تفاعل كبير تم تلقيه، وكان الخطة الأصلية لتنفيذ المبادرة في مركز الحامول فقط، ولكن تلقى الفريق العديد من الدعوات لعقد ندوات في أماكن أخرى، وتم تنفيذها في مدارس أخرى أيضًا.

وتواصل أكثر من 1000 شخص مع الفريق بخصوص استفساراتهم ومشكلاتهم، وتم التعامل مع جميع الحالات من خلال فريق العمل. يمتلك كل عضو في الفريق حسابًا مرتبطًا بتطبيق، وتحول الحالة إلى القسم المختص (قانوني أو نفسي أو تقني) للتعامل معها. يتم التعامل مع الحالات بسرية تامة، حيث لا يتم الكشف عن هويتها للفريق حتى بعد حل المشكلة، إلا إذا أعلنت الحالة هويتها بنفسها، وتم مساعدة 62 حالة تعرضت للاستغلال حتى الآن، وهناك 6 حالات في قائمة الانتظار. لا يوجد شخص مسؤول وحيد، بل هناك فريق عمل مؤلف من خمسة متطوعين تم تدريبهم على المهام وطرق فرز الحالات وتحويلها إلى المختصين.



تفعيل مبادرة ضد الابتزاز بكفر الشيخ



شرح بنود المبادرة بالمدارس