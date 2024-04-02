محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستورية

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم، عقب أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، استمراراً للجهود التي بدأها سيادته لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإعلاء دولة القانون والدستور.

وبعث محافظ كفر الشيخ، برقية تهنئة للرئيس جاء فيها " الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يشرفني أن أبعث بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء وأجهزة المحافظة، بأجمل التهاني القلبية مقرونة بعظيم الحب والتقدير بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، وثقة الشعب المصري العظيم الذى خرج بالملايين في ملحمة حقيقية لحب الوطن، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، جاءت من حرص المصريين على إنجاح التجربة الديموقراطية، واستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقتموها في فترة وجيزة، وأن هذا الفوز الكبير بثقة الشعب المصري العظيم أتى نتيجة للجهود المتميزة لفخامتكم في كافة المجالات، وسلسلة النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية".

وتابع "إننا إذ ننتهز هذه المناسبة السعيدة سائلين المولى عز وجل أن يوفق سيادة رئيس الجمهورية في فترة رئاسته جديدة استكمالاً لمسيرة الانجازات وترسيخ دعائم الدولة المصرية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وأن يديم على مصر الحبيبة نعمة الأمن والسلام والرخاء، وأن يحفظها وشعبها من كل مكروه وسوء؛ حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه خير مصر وشعبها العظيم " .

وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية إيذاناً ببدء فترة رئاسية جديدة، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في ديسمبر الماضي، وذلك بجلسة خاصة لمجلس النواب، بحضور جميع نواب الشعب، وأعضاء الحكومة، وكبار رجال الدولة.

وفي يوم تاريخي جديد من حياة مصر، وجّه الرئيس السيسي خطاباً سياسياً مهماً إلى الأمة، عقب أداء اليمين، تناول فيه أهم القضايا الداخلية والخارجية، واستعرض فيه الإنجازات التي تمت على أرض مصر وآفاق المستقبل من أجل استكمال بناء الدولة المصرية العصرية.