اليوم السابع
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محتجزة تسرق سلاح شرطى وتصيب ثلاثة أشخاص فى تشيلى.. فيديو

الأربعاء، 03 أبريل 2024 12:47 ص
محتجزة تسرق سلاح شرطى وتصيب ثلاثة أشخاص فى تشيلى.. فيديو تشيلى
أحمد علوى

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تمكنت سيدة من تشيلي، الاثنين، من سرقة سلاح أحد رجال الشرطة خلال قيامهم بإلقاء القبض عليها وإطلاق النار على ثلاثة أشخاص أحدهم بجروح خطيرة.

محتجزة تسرق سلاح شرطي وتصيب ثلاثة أشخاص في تشيلي (فيديو)خلال تصويره تقريرا عن 8 سرقات مسلحة.. طاقم تلفزيوني يتعرض للسطو تحت تهديد السلاح في شيكاغو الأمريكية

ويظهر مقطع فيديو تم تصويره خارج أحد الأسواق في تشيلي، لحظة انتزاع السيدة لمسدس رجل الشرطة وإطلاقها النار لتصيب مصور الفيديو برصاصة مع شخص آخر ورجل شرطة.


ووفقا لصحيفة "لا ناسيون" المحلية، تم نقل المصور إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة، ولا يزال يتلقى العلاج وحالته مستقرة.







تشيلى

الشرطة فى تشيلى

اطلاق نار

اخبار العالم




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