محتجزة تسرق سلاح شرطى وتصيب ثلاثة أشخاص فى تشيلى.. فيديو

تمكنت سيدة من تشيلي، الاثنين، من سرقة سلاح أحد رجال الشرطة خلال قيامهم بإلقاء القبض عليها وإطلاق النار على ثلاثة أشخاص أحدهم بجروح خطيرة.

NEW: Woman reaches behind and steals gun from a security guard and shoots three people while getting detained in Chile.



The incident happened outside of a Chilean market while the woman was being put in a police van.



The cameraman filming the video you see was hit with a bullet… pic.twitter.com/NTqI0JAQlu