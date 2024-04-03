محاولات انتشال جثمان مزارع سقط داخل بئر بعمق 23 مترا فى المنيا.. فيديو

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من موقع سقوط مزارع في بئر مياه جوفية، عمقه 23 مترا بالطريق الصحراوي غرب مركز المنيا، حيث تكثف الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة المنيا جهودها لاستخراجه.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أهالي عزبة حامد عزاقة، التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، بسقوط مزارع في بثر مياه جوفية عمق 23 مترا، بالأراضي الصحراوية غرب مركز المنيا.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية، والإسعاف والشرطة، ولوادر الوحدة المحلية، وتبين سقوط مزارع يبلغ من العمر 30 عاما، مزارع، مقيم بعزبة حامد عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، سقط في بئر مياه جوفية معطل، بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي، أثناء سيره بالأرض الصحراوية، عقب صلاة المغرب.

وتحاول المعدات الثقيلة إجراء حفريات بمحيط البئر، لاستخراج الجثمان، في ظل وجود صعوبات؛ لكون الأرض صخرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.



اعمال الحفر