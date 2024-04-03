سقوط مزارع فى بئر بالأراضى الصحراوية على عمق 23 مترا فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

سقط مزارع فى بئر مياه جوفية، عمقه 23 مترا بالطريق الصحراوي غرب مركز المنيا، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا جهودها لاستخراجه.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أهالي عزبة حامد عزاقة، التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، بسقوط مزارع في بئر مياه جوفية على عمق 23 مترا، بالأراضي الصحراوية غرب مركز المنيا.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية، والإسعاف والشرطة، ولوادر الوحدة المحلية، وتبين سقوط مزارع يبلغ من العمر 30 عاما، مزارع، مقيم بعزبة حامد عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، سقط في بئر مياه جوفية معطل، بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي، أثناء سيرة بالأرض الصحراوية، عقب صلاة المغرب.

وتحاول المعدات الثقيلة إجراء حفريات بمحيط البئر، لاستخراج الجثمان، في ظل وجود صعوبات، لكون الأرض صخرية، وترددت أنباء عن وفاته وأن المعدات تحاول استخراج الجثمان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

