محافظ كفر الشيخ يشهد نهائى الدورة الرمضانية للعاملين بالمحليات.. فيديو وصور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، المباراة النهائية بين فريق ديوان عام محافظة كفرالشيخ، وفريق الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، ضمن الدورة الرمضانية للعاملين بالمحليات بالمحافظة بنظام الذهاب والعودة، بحضور اللواء حاتم الهيدبى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور عصام أبو زيد، مدير نادى سيتى كلوب، وأحمد فتحى وأحمد عبدالعليم مسئولى اللجنة الرياضية،وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وجمهور كبير من مشجعي الفريقين.

شارك في الدورة 8 فرق بمختلف ملاعب الوحدات المحلية، جرى تقسيمهم على مجموعتين، الأولى "ديوان عام المحافظة، ومراكز قلين، كفرالشيخ، الحامول"، والمجموعة الثانية "مطوبس، دسوق، فوه، برج البرلس".

صعد للمباراة النهائية فريق ديوان عام المحافظة وفريق مطوبس، وإنتهت المباراة بفوز فريق مطوبس على فريق ديوان عام المحافظة، بنتيجة 4-1، أحرز الهدف الأول محمد حجازى والهدف الثاني والثالث فتحي المنشاوي والثالث مختار العجمي، بينما أحرز محمود شيكا الهدف النهائي للمباراة، وتوج الفريق الفائز بالميداليات وبكأس البطولة، كما جرى توزيع الميداليات على الفريق الثاني في الدورة "فريق ديوان عام المحافظة لفوزه بالمركز الثاني في الدوري النهائي للدورة الرمضانية 2024".

سلم محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، ميداليات المركز الأول لفريق مطوبس، والمركز الثاني لفريق الديوان العام، كما كرم حكم المباراة عمرو فرج، حكم معتمد بالدوري الخماسي، ومراقب المباراة سامح البربري، والمعلق إسلام عزت، كما سلم كأس المركز الأول لفريق مطوبس، بالإضافة إلى تكريم الكابتن بهاء فكرى فريق الديوان، كأفضل لاعب، وحصل على أفضل أخلاق رياضية، راشد درويش سكرتير مركز مطوبس، وأفضل هداف محمد عثمان فريق الديوان.

وهنأ محافظ كفرالشيخ الفريق الفائز، وأشاد بأداء الفريقين طوال الدورة الرمضانية الرياضية، مؤكدًا على أهمية الرياضة فى تنمية الشباب مشيرًا إلى أن الدورة حققت نجاحًا كبيرًا، وساهمت فى نشر روح التعاون والتنافس الشريف بين القرى والمراكز على مستوى المحافظة.



تكريم الفازين



فريق ديوان المحافظة صاحب المركز الثاني



فريق مطوبس الفائز بكأس بطولة المحليات



محافظ كفر الشيخ وأصحاب المركز الثاني