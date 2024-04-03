محافظ المنوفية يتابع معدلات إنجاز مشروعات حياة كريمة بقرى أشمون والشهداء

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعًا موسعًا لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومعدلات الإنجاز بقرى مركزى أشمون والشهداء وذلك للإسراع فى إنهاء المشروعات ودخولها الخدمة للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصرى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، جاء ذلك بحضور عدد من الجهات والأجهزة المعنية.

وتابع محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف تسليم عدد من مشروعات المبادرة بقطاعات الصحة والتضامن الاجتماعى والطرق والغاز والاتصالات، كما تم مناقشة بعض الملاحظات التى تعوق إجراءات التسليم بالمشروعات المنتهى تنفيذها ووضع الحلول المناسبة لتلافيها بالتنسيق مع الجهات المعنية تمهيدًا لاستلامها وكذا تسريع معدلات الأداء بالمشروعات المتبقية لنهوها فى أسرع وقت ممكن لدخولها الخدمة.

وأكد محافظ المنوفية، على أهمية توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لسرعة نهو كافة المشروعات الجارى تنفيذها وتسليمها وفق التوقيتات المحددة كون المبادرة مشروع قومى وحيوى يستهدف النهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصرى.