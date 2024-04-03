اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2024 04:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

المُحفِّزة للقطاعات الإنتاجية..

مجلس الوزراء يوافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية

الأربعاء، 03 أبريل 2024 03:37 م
مجلس الوزراء يوافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عُقدت اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المُحفِّزة للقطاعات الإنتاجية، وفقًا لعدد من المحددات.

ويأتى هذا فى إطار العمل على تعزيز الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصرى، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة؛ استهدافًا لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافى الاستراتيجى كمركز إقليمى وعالمى للإنتاج والتصدير.







مجلس الوزراء

التسهيلات التمويلية المُحفِّزة

ا لقطاعات الإنتاجية

مصطفى مدبولى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة