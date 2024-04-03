عايز تزود استهلاكك من البروتين.. خليك فى المكسرات

كتبت مروة هريدى

يمكنك الاستمتاع بالعديد من المزايا الصحية لهذه المكسرات الغنية بالبروتين وإشباع ذوقك من خلال تضمينها فى نظامك الغذائى بطرق لذيذة ومبتكرة، وللاستمتاع بصحة أفضل نستعرض فى هذا التقرير كيفية استهلاك المكسرات.

المكسرات ذات أعلى نسبة من البروتين وأفضل طريقة لاستهلاكها

نبحث جميعا عن تناول وجبات صحية غنية بالعناصر الغذائية لتعزيز الصحة العامة، ومن بين هذه العناصر الأساسية البروتين، وقد يكون تناول المكسرات حلًا مرضيًا لزيادة استهلاكنا من البروتين، المكسرات ليست فقط لذيذة لكنها أيضًا مغذية بشكل لا يصدق، فهي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والمواد المغذية الأخرى، وهناك 5 أنواع من المكسرات تحتوى على نسبة عالية من البروتين، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

الفول السوداني

الفول السوداني هو أفضل خيار عندما يتعلق الأمر بمحتوى البروتين، حيث إنه يعد مصدرًا ممتازًا لهذه العناصر الغذائية الأساسية، ويمكن أن يساعد تناول الفول السوداني في نمو العضلات وإصلاحها، سواء كنت تفضل تناوله محمصا أو مملحا أو زبدة الفول السوداني الكريمية.

اللوز

اللوز مغذى جدًا بشكل لا يصدق، حيث إنه يوفر جرعة كبيرة من البروتين إلى جانب الدهون الصحية والألياف التى يحتوى عليها.

الكاجو

يشتهر الكاجو بقوامه الكريمى ونكهته الغنية، لكنه يوفر أيضًا كمية لا بأس بها من البروتين، لذلك يعد الكاجو وجبة خفيفة مرضية ومغذية.

الفستق

يحتوى الفستق على كمية كبيرة من البروتين، ويعتبر خيارًا ممتازًا لدعم صحة القلب وتعزيز الشعور الشبع.

الجوز أو عين الجمل

يشتهر الجوز بمحتواه من الأحماض الدهنية أوميجا 3، لكنه يوفر أيضًا كمية جيدة من البروتين، لذلك يمكنك الاستمتاع بتناوله كوجبة خفيفة سريعة ومريحة.

أفضل الطرق لاستهلاك المكسرات الغنية بالبروتين فى نظامك الغذائى

احرص على تناول المكسرات بين الوجبات الأساسية من خلال الاحتفاظ بحفنة من المكسرات في حقيبتك أو درج مكتبك.

عزز محتوى البروتين في عصير الصباح الخاص بك عن طريق إضافة ملعقة من زبدة الجوز أو حفنة من المكسرات.

أضف المكسرات المفرومة على السلطات لتعزيز القيمة الغذائية والبروتين.

أضف المكسرات المفرومة إلى اللبن الرائب للحصول على وجبة خفيفة أو وجبة إفطار غنية بالبروتين.