اليوم السابع
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ضبط 70 ألف قطعة ألعاب نارية فى القاهرة

الأربعاء، 03 أبريل 2024 12:47 م
ضبط 70 ألف قطعة ألعاب نارية فى القاهرة المتهم والمضبوطات
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لحيازتهما 70 ألف قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط بائع مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى، حال تواجده بمخزن كائن بذات الدائرة، وبحوزته 20 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام.

وأسفرت الجهود عن ضبط بائع مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزته 50 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.







الألعاب النارية

جرائم الإتجار فى الألعاب النارية

مديرية أمن القاهرة




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