ضبط 4 بينهم 2 مصابين فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بالبلينا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج بين طرفين تم ضبط المشاركين فيها من بينهم 2 مصابين بطلقات خرطوش وتم نقلهم للمستشفى المركزى بالبلينا وتم تحويلهما للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

ترجع الوقعة عقب تلقى مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز البلينا جنوب المحافظة ووجود مصابين بطلقات خرطوش وتمت السيطرة على الموقف وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوجود مشاجرة بين " طرف أول " أحمد ن ع ع 25 سنة سائق مصاباً " برش خرطوش بالفخذ الأيمن " وإصابة علي ر ص ع 21 سنة عامل مصاباً " برش خرطوش أعلي الفخذ الأيسر " وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة"

وبين طرف ثان " أبو المجد ج ا ع 40 سنة عامل، ونجل عمه رعد ن ا ع 18 سنة طالب الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقيه خرطوش تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني باطلاق عيار من السلاح الناري المضبوط بحوزته مما أدي لإحداث إصابات الطرف الأول المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.