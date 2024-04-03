إصابة عامل بطلق نارى بسبب أولوية المرور بالطريق بالمنشأة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى عامل يبلغ من العمر 25 سنة محولا من مستشفى المنشأة المركزى في محافظة سوهاج، مصابا بطلق خرطوش بالفخذ الأيمن عقب قيام عامل آخر بالتعدى عليه، بسبب الخلاف على أولوية المرور بالطريق العام، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بحدوث مشادة كلامية بين عاملين تطورت إلى قيام أحدهما بإطلاق النار على الأخر مما نتج عنه إصابته بطلق نارى وتم نقله للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بوصول المدعو حسين ا م ش 25 سنة عامل إلى مستشفي المنشاه المركزي مصاباً " برش خرطوش بالفخذ الأيمن " وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤاله اتهم المدعو أحمد ي م ا 43 سنة عامل ومقيم مدينة المنشاه بالتعدى عليه وإحداث إصابته عيار من سلاح نارى كان بحوزته على أثر مشادة كلامية بينهما بسبب أولوية المرور بالطريق تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن فرد خرطوش بإرشادة وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.