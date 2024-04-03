شفط المياه من المنازل والأراضى الزراعية المتضررة من انهيار جسر ترعة السويس.. فيديو

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى تليفزيون "اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من موقع انهيار جسر ترعة السويس بمحافظة الإسماعيلية، خلال جولة المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالإسماعيلية، داخل عزبة الكوبانية التابعة لقرية غصين بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة عمليات شفط المياه من المنازل والأراضى الزراعية.



وتابع اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، عمليات شفط المياه، وقدم الشكر لكافة الجهات التنفيذية التى تشرف على عملية شفط المياه.

وقال طارق الشروبجى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسماعيلية، إن المديرية تقوم بتوزيع قرابة ألفين وجبة إفطار ساخنة وسحور، مؤكدًا على وصول كافة الإمدادات اللازمة من قبل مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، لمساعدة المواطنين فى التغلب على آثار الحادث، تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لمديرية التضامن الاجتماعى، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسماعيلية، بتقديم الدعم الفورى لعدد الأسر المتضررة من حادث انهيار جسر بعزبة الكوبانية، بقرية عين غصين، والبالغ عددها 120 أسرة طبقًا للحصر الأوَّلى الذى قامت به مديرية التضامن الاجتماعى، على أن تستمر عملية تقديم المساعدات من المديرية لحين انتهاء الأزمة.



وانهار جسر ترعة السويس أمس الأول، ونجحت الجهات التنفيذية فى علاج الانهيار وإعادة بناء السد مرة أخرى، كما تم إعادة ضخ المياه مرة أخرى بالأربعة بتصل المياه مرة أخرى بمحافظة السويس.

وقامت وزارة الرى بإعادة فتح الترعة مرة أخري بعد إزالة الرمال التى تم بها ردم الترعة أمس، لمنع تدفق المياه إلى المنازل والأراضى الزراعية.



وكان قد تابع المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا أمس، جهود الوحدات المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بالتعاون مع مركز ومدينة فايد وأبوصوير، مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، ومديرية الري والموارد المائية، وكافة الجهات المعنية للتعامل مع انهيار جسر ببر أيمن ترعة السويس بعزبة الكوبانية نطاق قرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.



وقال نائب محافظ الإسماعيلية، إنه تم الانتهاء من عمل جسرين بعرض ترعة السويس لغلق الترعة ومحاصرة المنطقة المتضررة من انهيار الجسر، بالتعاون بين مديرية الطرق والنقل والوحدات المحلية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية؛ تمهيدًا لقيام وزارة الري والموارد المائية بعلاج الجسر بالطرق الفنية اللازمة، علاوة على سحب المياه من المنطقة المحيطة بالجسر المنهار، للحفاظ على المنازل المجاورة وحياة المواطنين.

وأشاد نائب محافظ الإسماعيلية بجهود الوحدات المحلية بالمحافظة، مديرية الطرق والنقل، والشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطواري والسلامة العامة المتطورة، الجهات الأمنية، الحماية المدنية، ومرفق الإسعاف في التعامل مع الحادث.



وكان قد تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية البلاغ الذي تلقته الشبكة الوطنية، بسقوط جسر بعزبة الكوبانية بقرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وعلى الفور وجَّه بالتعامل الفوري مع الحادث من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث توجهت فِرق الحماية المدنية والإسعاف ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وكذلك أبوصوير وفايد لتقديم الدعم، كما انضمت إليهم معدات الأحياء الثلاثة وكذلك معدات مديرية الطرق والنقل لبدء أعمال الترميم.

كما توجَّه المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والقيادات التنفيذية والأمنية ومسئولي الطرق والنقل والري، لموقع الحادث لمتابعته عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة.

هذا وقد قامت مديرية الري بغلق مصدر المياه وتصريفها من الفتحات الجانبية، وتم الدفع بـ 20 طن دبش ولودر من مركز ومدينة فايد، وكذلك 5 طن دبش ولودر دعم من مركز ومدينة أبوصوير لمنع وصول المياه لبيوت الأهالي.

وأكد محافظ الإسماعيلية على عدم وجود أي خسائر بشرية، مشيرًا إلى أنه تم إخراج الأهالي من البيوت الأكثر تضررًا موجهًا مديرية التضامن الاجتماعي بحصر الأسر و أعدادهم و تقديم الدعم الفوري لهم.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والرى عن حدوث قطع بجسر ترعة السويس بالكيلو 10.00 بطول 20 متر نتيجة تعدى أحد المواطنين على الجسر بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية.

أضافت الوزارة أنه على الفور وتحت مظلة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فقد تم التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الداخلية ووزارة النقل ومحافظة الإسماعيلية، والدفع بمعدات إدارة الصيانة الوقائية التابعة لوزارة الرى، ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وأبوصوير وفايد، ومعدات مديرية الطرق بالمحافظة، ومعدات عدد من المقاولين للتعامل مع القطع الحادث بجسر الترعة، كما تم الدفع بفرق من الحماية المدنية والإسعاف للموقع، كما قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بخفض مناسيب المياه بترعة السويس.

وكلف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، و المهندس إبراهيم عبد المنعم رئيس قطاع الرى، والمهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، و مسئولى الرى بالاسماعيلية بالوجه إلى الموقع للمتابعة واتخاذ كل التدابير اللازمة.

