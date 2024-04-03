مياه القناة: شفط المياه من منطقة عين غصين بعد كسر ماسورة جسر ترعة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، شفط كميات كبيرة من المياه بمنطقة عين غصين، وذلك نتيجة حادث انهيار جسر ترعة السويس بعزبة الكوبانية دائرة مركز الإسماعيلية، وتضرر عدد من المنازل والأراضى الزراعية نتيجة دخول المياه بها، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من مياه الشرب للمواطنين المتضررين.



وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، عن تواجد فرق العمل والمعدات اللازمة بموقع انهيار جسر ترعة السويس بعزبة الكوبانية بر أيمن ترعة السويس والذى نتج عنه تضرر عدد من المنازل والأراضى الزراعية والتى غمرتها مياه الترعة، حيث قامت فرق الطوارئ بالعمل على سحب المياه بمعدات الشركة وإعادة ضخها بالترعة مرة أخرى، على مدار الساعة دون توقف وبنظام الورديات.



وأضاف اللواء عصمت، أنه تم توفير سيارات مياه شرب نقية لجميع المناطق المتأثرة بضعف وانقطاع المياه فى قرية عين غصين، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بمياه الشرب، واستمرار سيارات نقل المياه لحين ضبط وعودة الأمور إلى طبيعتها، نتيجة حادث انهيار جسر ترعة السويس بعزبة الكوبانية، مضيفا أنه محطات مياه الشرب تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية فى منطقة الضبعية وقرية سرابيوم والحمادات والقرى الواقعة بجوار ترعة الإسماعيلية السويس دون توقف.



وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى فى إقليم محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وانتظام، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى الاستعداد الكامل لمواجهة أى مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه، أو أى حادث طارئة قد تحدث على مدار الساعة، لضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع على مدار الساعة انتظام سير العمل فى جميع المحطات سواء مياه الشرب أو رفع الصرف الصحى، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة فى سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافورى، والتدخل السريع، وذلك ٔلمجابهة أى حدث خلال أيام شهر رمضان المبارك، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى إنسداد مفاجئ فى الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات.

جانب من عمليات شفط المياه