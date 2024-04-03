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شروط يجب توافرها فى مصابيح السيارة أثناء السير بالطرق.. تعرف عليها

الأربعاء، 03 أبريل 2024 03:00 ص
شروط يجب توافرها فى مصابيح السيارة أثناء السير بالطرق.. تعرف عليها سيارة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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حدد قانون المرور الحالى فى مادته رقم ( 148) شروط الأنوار ومصابيح السيارة حتى تكون صالحة للاستعمال منعا لوقوع الحوادث ، ويجب تتوافر الشروط التالية فيها:

-أنوار القيادة والطريق ( الأنوار الكاشفة ) :

يجب أن تزود كل مركبة بنور أمامى يشع فى إتجاه سيرها لمسافة لا تقل عن مائة وخمسين مترا وآخر يشع لأسفل ( قلاب ) ويضئ الطريق أمامها لمسافة لا تقل عن ثلاثين مترا ويكتفى بمصباح واحد فى الدراجات النارية .

-يجوز أن تركب أسفل الأنوار الأمامية للمركبة مصابيح شبورة تشع ضوءا أصفر لإستخدامها فى أوقات الشبورة داخل المدن وخارجها .


-أنوار الموضع :

يجب أن تزود كل مركبة بنور صغير أبيض أو أصفر فى كل جانب من جانبى مقدمتها وبنور أحمر فى كل من جانبى مؤخرها ويراعى أن تكون

-الأنوار الأمامية والخلفية فى وضع يحدد عرض المركبة من الأمام والخلف ويمكن رؤيتها من مسافة 300 متر فى الجو الصحو ليلا ويكتفى بمصباح واحد أمامى وآخر خلفى فى الدراجات النارية .


-كما يحب أن تزود كل مركبة بنور أبيض لإضاءة اللوحة المعدنية الخلفية وآخر أحمر اللون بمؤخرة السيارة ويعمل بتشغيل فرملة الخدمة .


-أنوار الإشارات :

تزود كل مركبة بإشارات ضوئية جانبية ينبعث منها ضوء متقطع لإيضاح إتجاه إنعطاف المركبة بحيث يمكن رؤية الإشارة بوضوح من الأمام والخلف ليلا ونهارا .







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