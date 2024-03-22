"لم يهابوا حرمة الموت".. ضبط عصابة تسرق المقابر فى المنيا

كتب محمود عبد الراضي

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (المنيا– دمياط - أسوان) من ضبط (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر، مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (أبو قرقاص – المنيا - مطاى) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وإعترفوا بإرتكاب (41) واقعة وأرشدوا عن (95) باب حديدى.

واسفرت الجهود عن ضبط ( 3 عاطلين"لهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة (4 بطاريات جافة مخصصة لتغذية لوحات الكمبيوتر - 4 كابلات مختلفة الأحجام) من داخل إحدى غرف تحكم ضخ الغاز الكائنة بدائرة مركز شرطة كفر سعد.. وأرشدوا عن المسروقات والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وتمكنت الجهود من ضبط عاطلَين لقيامهما بسرقة إستراحة خاصة بإحدى الوحدات المحلية بإدفو.. وأرشدا عن المسروقات.