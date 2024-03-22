اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 مارس 2024 02:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

"لم يهابوا حرمة الموت".. ضبط عصابة تسرق المقابر فى المنيا

الجمعة، 22 مارس 2024 02:25 م
"لم يهابوا حرمة الموت".. ضبط عصابة تسرق المقابر فى المنيا حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (المنيا– دمياط - أسوان) من  ضبط (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر، مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (أبو قرقاص – المنيا - مطاى) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وإعترفوا بإرتكاب (41) واقعة وأرشدوا عن (95) باب حديدى.

واسفرت الجهود عن  ضبط ( 3 عاطلين"لهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة (4 بطاريات جافة مخصصة لتغذية لوحات الكمبيوتر - 4 كابلات مختلفة الأحجام) من داخل إحدى غرف تحكم ضخ الغاز الكائنة بدائرة مركز شرطة كفر سعد.. وأرشدوا عن المسروقات والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وتمكنت الجهود من ضبط عاطلَين لقيامهما بسرقة إستراحة خاصة بإحدى الوحدات المحلية بإدفو.. وأرشدا عن المسروقات.

 

 







سرقه

سرقه المقابر

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة