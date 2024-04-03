اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أبريل 2024 04:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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روسيا تتهم إسرائيل بالسعي إلى تأجيج النزاع في الشرق الأوسط

الأربعاء، 03 أبريل 2024 03:00 ص
روسيا تتهم إسرائيل بالسعي إلى تأجيج النزاع في الشرق الأوسط فاسيلي نيبنزيا
أ ش أ

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اتهمت روسيا، مساء الثلاثاء، إسرائيل بالسعي إلى "تأجيج" النزاع في الشرق الأوسط، محملة إياها مسؤولية الضربة "غير المقبولة" التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق وأسفرت عن مقتل 13 شخصا.


وندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا - خلال جلسة لمجلس الأمن حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - بـ"الانتهاك الصارخ" لسيادة سوريا، موضحًا أن موسكو ترى أن هذه الأفعال العدوانية من جانب إسرائيل تهدف إلى تأجيج النزاع، مضيفا "أنها غير مقبولة على الإطلاق ويجب أن تتوقف".

وكانت إيران قد أكدت احتفاظها بحق الرد بعد الهجوم الذي استهدف مقر قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، مما أسفر عن مقتل أشخاص، بينهم قيادي وعناصر في الحرس الثوري الإيراني.







روسيا

اسرائيل

الشرق الاوسط

دمشق




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