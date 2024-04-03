رئيس العراق يؤكد أهمية الاحتكام إلى الدستور لحل المسائل العالقة مع كردستان

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أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، أهمية الاحتكام إلى الدستور والقانون والتفاهمات بين القوى السياسية لإيجاد الحلول للمسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان.

وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الرئيس رشيد استقبل عددا من المسؤولين في الدولة، حيث أشار إلى أن ترسيخ الأمن والاستقرار ركيزة مهمة ومنطلقا لتقديم الخدمات وتأهيل البنية التحتية، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد في المجالات الأمنية والاقتصادية والبيئية.

وحول العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، أكد الرئيس رشيد أن قوة المركز من قوة الإقليم وقوة الإقليم من قوة المركز.

بدورهم، أكد المسؤولون حرصهم على أداء الواجبات المناطة بهم للارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين وإصرارهم على العمل المشترك وتوطيد التعايش بين العراقيين، مشيدين بطروحات الرئيس العراقي في مواجهة الظروف والتحديات التي تمر بالبلاد.