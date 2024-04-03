اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أبريل 2024 02:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بن جفير يتهم الشاباك بتجاهل التهديدات الأمنية الموجهة لنتنياهو

الأربعاء، 03 أبريل 2024 02:00 ص
بن جفير يتهم الشاباك بتجاهل التهديدات الأمنية الموجهة لنتنياهو بن جفير ونتنياهو
أ ش أ

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اتهم وزير الأمن القومي الإسرئيلي إيتمار بن جفير، رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، بتجاهل التهديدات الأمنية الموجهة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الثلاثاء أن هذا الاتهام جاء بعد محاولة الشرطة تعزيز الإجراءات لعدم خروج الحشود المتظاهرة أمام منزل نتنياهو عن السيطرة، حيث نقلت تصريحات بن جفير بأنه تواصل مع بار الأسبوع الماضي بشأن ما يقول إنه إهمال أمني حول نتنياهو، ولكن "تم الرد عليه بالرفض".


وطالب بن جفير "بأن يستيقظ الشاباك ويأخذ على الفور على محمل الجد حماية رئيس الوزراء وعائلته"، موضحاً أن "الوضع الذي يقتحم فيه آلاف الأشخاص الحواجز القريبة من منزل رئيس الوزراء ويغض الشاباك الطرف هو أمر غير مقبول".







اسرائيل

التهديدات الموجهة لنتنياهو

بن جفير




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