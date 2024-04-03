بدء تنفيذ مشروع المركز المتكامل لزراعة الأعضاء بمدينة أسوان الجديدة

أسوان- صلاح المسن

كشفت مناقشات الاجتماع التنسيقى للمجلس الإقليمى للصحة بأسوان، عن بدء تنفيذ مركز لزراعة الأعضاء بمدينة أسوان الجديدة.

وخلال الاجتماع، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة مستشفى أسوان للتأمين الصحى، وزيادة المفارم المخصصة للتخلص الآمن من النفايات، مع البدء فى إجراءات تنفيذ مشروع المركز المتكامل لزراعة الأعضاء بمدينة أسوان الجديدة، وخاصة زراعة الكلى.

وأكد محافظ أسوان، تفعيل دور إدارة العلاج الحر فى تطبيق معايير واشتراطات هيئة الإعتماد والرقابة لإنهاء التراخيص للمنشآت الصحية، مع تأهيل الكوارد البشرية من أطقم الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين للتعامل بالسلوكيات الراقية مع الحالات المرضية، ووضع خطط زمنية لتشغيل المستشفيات بما يساهم فى تحقيق الجاهزية الكاملة والتكامل لكافة عناصر النجاح لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بشكل نموذجى فى ظل ما شهدته مختلف الصروح الطبية، ودعم بعضاً منها بأماكن للسياحة العلاجية لتتحول إلى بانوراما جمالية ذات جودة عالية.

كما شدد محافظ أسوان، ضرورة أن يتوازى مع ذلك وضع آلية لتفعيل دور اللجان الطبية المتخصصة للأمراض المختلفة، وتوفير العلاج الخاص بالمرضى وذلك يتحقق من خلال ميكنة الصيدليات للسيطرة الكاملة على توافر الأدوية، علاوة على استكمال توفير أى من الخدمات الصحية الغير متاحة بالمستشفيات حتى يتسنى تقديم الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة لأبناء المحافظة، ويساهم فى تخفيف الأعباء المالية ومشقة السفر إلى المحافظات الأخرى، فضلاً عن تطبيق أسلوب للتعامل مع بعض الأمراض داخل منظومة التأمين الصحى الشامل من حيث الإحالات والتدخلات الجراحية، والتعاقد مع مختلف التخصصات والإستعانة بالخبراء من خارج المحافظة ليصب كل ذلك فى صالح المواطن الأسوانى ، وأيضاً للأفواج السياحية الزائرة لعروس المشاتى.