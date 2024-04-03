انطلاق انتخابات مجلس الأمة الكويتى 2024 غدا الخميس

الكويت (أ ش أ)

تنطلق غدا الخميس، انتخابات مجلس الأمة الكويتى لانتخاب 50 عضوا فى فصله التشريعى الـ18.

ويحق لـ 834 ألفا و733 ناخبا التصويت لاختيار مرشح واحد من بين مجموع المرشحين الذين يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس بحيث يمثل كل دائرة المرشحون العشرة الأوائل فيها.

ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 41 مرشحا على أصوات ناخبى الدائرة وفى الدائرة الثانية 39 مرشحا وفى الدائرة الثالثة 32 مرشحا الدائرة الرابعة 48 مرشحا وفى الخامسة 40 مرشحًا.

ويتألف مجلس الأمة الكويتي وفقا للمادة 80 من الدستور والمادة الأولى من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب.

ويعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء 16 وزيرا جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.

ووفقا للمادة 83 من الدستور والمادة الثالثة من اللائحة الداخلية فإن مدة مجلس الأمة هي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال الـ60 يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور التي تنص على للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.

وتأتي هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم رقم 16 لسنة 2024 في 15 فبراير الماضي بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور.

كما صدر في مطلع شهر مارس الماضي مرسوم بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وحدد يوم غد الخميس موعدا للاقتراع.