اليوم.. محافظة قنا تكرم الأمهات المثاليات

قنا صابر سعيد

تكرم محافظة قنا، اليوم الأربعاء، الأمهات المثاليات فى حفل بقاعة ديوان المحافظة، حيث سيتم تكريم الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة والأمهات المثاليات بالمراكز، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وكانت قد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، ومن بينهم الأم المثالية بقنا.

وقالت مريم وهيب، الأم المثالية بقنا، أن لديها 3 أبناء، ابن بكلية الهندسة وابنه حاصلة على كلية الهندسة، وأخرى خريجة تربية نوعية ومتزوجة من 5 أشهر.

وأوضحت مريم، أن زوجها توفى فى عام 2008 وعملت فى مجال حياكة الملابس بشكل يدوى داخل منزلها، ثم قدمت على مسابقة الأم المثالية عن طريق التضامن ولم تتوقع فوزها بأول المحافظة.