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اليوم السابع: 3 لقطات مبهرة فى مشهد العاصمة الإدارية

الأربعاء، 03 أبريل 2024 07:00 م
اليوم السابع: 3 لقطات مبهرة فى مشهد العاصمة الإدارية اليوم السابع غدا

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ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " 3 لقطات مبهرة فى مشهد العاصمة الإدارية.. أداء الرئيس لليمني الدستورية إعلان للجمهورية الجديدة.. رئيس الوزراء: الاحتفال خرج بأبهى صورة وأكد قدرة المصريين على استكمال البناء والتنمية".

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