اليوم السابع
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الهند تعلن تجاوز صادرات الدفاع 2.51 مليار دولار خلال العام المالى الجارى

الأربعاء، 03 أبريل 2024 01:57 م
الهند تعلن تجاوز صادرات الدفاع 2.51 مليار دولار خلال العام المالى الجارى اسلحة الهند
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت حكومة الهند، تحقيق  صادرات الدفاع  الهندية نمواً قدره 32.5% خلال العام المالي الجاري بقيمة تجاوزت لأول مرة 2.51 مليار دولار أمريكي، حيث تركز البلاد على تدعيم بيئة التصنيع المحلية لمعدات الدفاع وتعزيز الصادرات.

وتشير الإحصائيات التي أجريت مؤخراً إلى أن صادرات الدفاع قد حققت نمواً قدره 31 ضعفاً خلال السنوات العشرة الماضية مقارنة بالعام المالي 2013-2014.،  وقد أسهم القطاع الخاص ومشروعات القطاع العام في مجال الدفاع بنسب تصل إلى حوالي 60% و40% على التوالي، وارتفعت أعداد تراخيص التصدير من 1414 خلال العام المالي 2022-2023 إلى 1507 خلال العام المالي 2023-2024.

ووفقًا لبيان أصدرته سفارة الهند بالقاهرة، فقد  وضعت الهند هدف تصديري في مجال الدفاع، يبلغ 4.18 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024-2025،  وتقوم البلاد حالياً بتصدير المعدات العسكرية إلى حوالي 85 دولة، من خلال ما يقرب من 100 شركة،  وتشمل الصادرات القذائف الصاروخية والمدافع والصواريخ والمركبات المدرعة وسفن الدوريات البحرية ومعدات الحماية الشخصية ومجموعة متنوعة من الرادارات وأنظمة المراقبة والذخيرة.

وتنتج الهند أنواعًا مختلفة من أنظمة الأسلحة بما في ذلك طائرات تيجاس القتالية الخفيفة (LCA)، وأنواعاً مختلفة من المروحيات والسفن الحربية والدبابات والمدافع والصواريخ والقذائف الصاروخية ومجموعة متنوعة من المركبات العسكرية والذخائر.
 







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