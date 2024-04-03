مباحثات روسية هندية بشأن مكافحة الإرهاب

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بحث أمين مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف مع مستشار رئيس وزراء الهند لشؤون الأمن القومى، أجيت كومار دوفال، سبل تعزيز التعاون بين موسكو ونيودلهى فى مجال مكافحة الإرهاب.

وأفاد المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، اليوم، بأن مباحثات باتروشيف ودوفال تضمنت مناقشة قضايا تعزيز التعاون الروسي الهندي في مختلف المجالات، إلى جانب التركيز بشكل خاص على مكافحة الإرهاب على أساس التعاون الثنائي بالصيغة متعددة الأطراف، وعلى تبادل المعلومات حول العناصر الإرهابية والمتطرفة"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

يأتي هذا الاجتماع الثنائى عشية اللقاء السنوى الدورى الـ19 لأمناء مجالس أمن الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي" للتعاون.