اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أبريل 2024 04:44 م
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المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

الأربعاء، 03 أبريل 2024 04:17 م
المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ع.م.ب" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو، وجوهر الميثامفيتامين والحشيش بدائرة مركز جهينة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز جهينة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميثامفيتامين والحشيش وترويجه على عملائه من  أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته المواد المخدرة وسلاح نارى بدون ترخيص وبمواجهته اعترف بالواقعة بغرض الإتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.







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جنايات سوهاج

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جهينة

السجن




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