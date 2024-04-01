المشدد 15 سنة لـ3 متهمين و10 سنوات لآخر بتهمة التعدى على شخصين بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ع.ج"و"م.ع"و"ا.ج"بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهم بالشروع فى قتل المجنى عليه "ا.ا"بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز ساقلته، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه بعد إصابته والتعدي عليه بالضرب باستخدام عصا شوم وفأس ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة، حيث قاموا بالتعدى عليه بالضرب بعصا شوم وفأس ما أحدث إصابته.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ع.م.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالتعدى بالضرب على الطفل المجنى عليه "ا.ب.ا" بدائرة مركز المراغة.



صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما اتهمت النيابة العامة المتهم باستدراج الطفل المجنى عليه إلى أحد الأماكن وقام بالتعدى عليه بالضرب بمطواة على ظهره مما أحدث اصابته ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.